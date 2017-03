Lutherjahr 2017: Wie die Reformation in Krefeld verlief: Pfarrer aus eigenen Kirche gemobbt

Wie verlief die Reformation am Rhein und speziell in Krefeld? Eine prachtvolle Ausstellung im Museum Burg Linn gibt darüber Auskunft. Am Sonntag, 12. März, ist Eröffnung. Von Ernst Müller

Pastor Schue hatte es nicht leicht. Ständig wurde der Krefelder Pfarrer in seiner eigenen Kirche gemobbt. Grund: er hielt an seinem katholischen Glauben fest. Der Landesherr auf Burg Cracau hingegen war Protestant.



Im "Lutherjahr" 2017 erinnert ganz Deutschland daran, wie Martin Luther im Jahre 1517 seine rebellischen Thesen ans Portal der Kirche von Wittenberg schlug und damit die Kirchenspaltung auslöste.



Dr. Christoph Dautermann, stellvertretender Leiter des Museums Burg Linn, hat dazu ebenfalls eine Ausstellung organisiert.



In mehreren Schauecken informiert sie über Martin Luther selbst, über seinen wichtigsten Mitarbeiter Melanchthon, den Reformationsprozess in Deutschland und am Rhein sowie die Auswirkungen der Kirchenspaltung. Dazu sind informative Schrifttafeln aufgestellt und vor allem atemberaubend schöne Folianten aus dem 16. und 17. Jahrhundert. "Das sind alles Originale", betont Dr. Dautermann stolz.



Am interessantesten dürfte die Schauecke über die Reformation in Krefeld sein. Man erfährt, dass am 8.4.1545 Frau Beatrix von der Lipp mit ihren Dienern die Statue des Heiligen Dionysius vom Sockel stieß und den Bildersturm in Krefeld auslöste. Die Leiden des Pastors Schue sind in einer kleinen Schrift aufgezeichnet, die dieser selber in den Jahren 1542 - 45 verfasst hat. Heute ein einmaliges Dokument.



Ideengeber der Ausstellung ist Ralf Stefan. Der leidenschaftliche Büchersammler steuert die meisten der uralten Druckwerke bei. Zwei besonders wertvolle Bibeln aber gehören zum Bestand der Burg Linn. Sie gelten als nationale Schätze Deutschlands.



Die Ausstellung beginnt am Sonntag, 12. März, und läuft bis 3. September. Das Museum ist täglich (außer montags) 11 - 17 Uhr offen.