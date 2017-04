Die Nacht der offenen Kirchen: Jugendliche erklettern Himmelsleiter

Am 12. Mai läuten um 18.50 Uhr im ganzen Stadtgebiet die Glocken. Auftakt zu einer ganz besonderen Nacht. Von Ernst Müller

In der Nacht am 12. Mai öffnen sich die Türen aller christlichen Kirchen in Krefeld. Ob katholische oder evangelische oder freikirchliche: alle Gotteshäuser stehen von 19 - 23 Uhr zum Besuch offen.



Da gibt es viel zu entdecken. Die Rede ist nicht allein von herausragenden Kunstwerken. Die Organisatoren der Kirchennacht bieten vielmehr ein herausragendes Programm zum Mitmachen und Genießen:



Auf dem Platz vor der Dionysiuskirche in Krefeld-Mitte wird eine "Himmelsleiter" errichtet, die Jugendliche im Team erklettern können.

Die Friedenskirche am Luisenplatz öffnet ihren Turm zur Besteigung (für Schwindelfreie).

Die Alte Kirche im Zentrum lädt um 22 Uhr zum Mitsummen träumerischer Balladen aus Pop und Rock ein.

Die Mennonitengemeinde spielt wunderbare geistliche Lieder aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Die Kirche "Erscheinung Christi" an der Dreikönigenstraße veranstaltet um 22.30 Uhr eine stimmungsvolle Lichtvesper.

Ein "offenes Singen" findet um 20.30 Uhr in der Pax-Christi-Kirche in Oppum statt. "Szenen aus dem richtigen Leben" führt das Theater Ohne Alles ab 20 Uhr in der Kreuzkirche in Hüls auf.



Dies sind nur Beispiele aus dem dichten Programm. Fast unübersehbar ist die Fülle an Aktionen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Gottesdienstformen an diesem Abend. Offiziell eröffnet wird die "Nacht der offenen Kirchen" um 18.55 Uhr durch

Oberbürgermeister Frank Meyer in der Neuapostolischen Kirche an der Kastanienstraße.

Das gesamte Programm, das auch Gelegenheit zu Stille, Sammlung und Gebet bietet, ist in einem Flyer aufgelistet, der an öffentlichen Stellen ausliegt.

Überdies ist es auch im Internet aufgelistet, auf der Homepage www. krefelder-kirchennacht. de

Dort stehen auch Angaben zu Fahrdiensten und weiteren Serviceleistungen.