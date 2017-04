Hannelores Wahlkampf per Schluff-Tour

Zu einer Wahlkampftour brach SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft im Krefelder Schluff an. Von Ernst Müller

"Erschrick Dich nicht", lacht Landtagsabgeordnete Ina Spanier-Oppermann der Ministerpräsidentin zu, "der Lokführer sieht aus wie Frank-Walter Steinmeier."



Auf dem Schluff- Bahnhof von St. Tönis haben sie und Landtagskandidat Benedikt Winzen den hohen Gast aus Düsseldorf in Empfang genommen. Gemeinsam brechen sie zu einer Schluff-Fahrt nach Krefeld auf.

Beim Einsteigen fällt auch Hannelore Kraft die Ähnlichkeit des Lokführers mit dem deutschen Staatsoberhaupt ins Auge. Er heißt aber Walter Nebrich und nutzt die Überraschung für ein fröhliches Gespräch.

FOTO: Müller

Die Waggons des Schluff sind gut besetzt. Denn die SPD hatte schon am Krefelder Nordbahnhof die vielen Bürger, die sich für die Fahrt angemeldet hatten, in die Traditionseisenbahn eingeladen und nach St. Tönis fahren lassen; sozusagen dem Ehrengast entgegen.



Die "Hannelore", wie die Genossen sagen, lässt sich auch nicht lange bitten, sondern tritt unverzüglich einen Durchmarsch durch alle Waggons an. "Wen haben wir denn hier?", tritt sie leutselig auf die ersten Passagiere zu. Die Ministerpräsidentin setzt sich, die beiden Landtagskandidaten gleich dazu, Fernsehen und Presse umlagern die Gruppe. Kraft gibt allen die Hand.



"Der Mensch sollte in unseren Städten Vorrang vor dem Auto haben", moniert Krafts Gegenüber. Überall sei die Luft so belastet. "Wir stellen um auf Elektro-Mobilität", umreißt Ministerpräsidentin Kraft ihr energiepolitisches Ziel, "in einzelnen Städten sind die Grenzwerte der Luftbelastung überschritten," warnt sie.



Die nächste Gruppe spricht die alarmierenden Umfragezahlen an: "Gibt es für die SPD überhaupt noch einen Koalitionspartner, nachdem die Grünen so schlecht dastehen"? Hannelore Kraft hat die Frage schon zigmal von Journalisten gehört. Routinemäßig antwortet sie: "Ich kämpfe für eine starke SPD". Alles andere sähe man hinterher.



Nach dem Mund redet Hannelore Kraft ihren Fragestellern nicht. Sie kann auch heftig widersprechen, wenn sie anderer Meinung ist. Burschikos kommt sie rüber, ohne Allüren, aber doch in Eile. "Jetzt muss ich weiter, die anderen wollen auch noch fragen", kürzt sie das gerade begonnene Gespräch ab.



Andere Sitzgruppen nutzen die mobile Sprechstunde hingegen gar nicht. "Alles zufrieden"?, wundert sich die Regierungschefin, nachdem niemandem eine Frage einfällt. "Aber in diesem Land ist doch angeblich alles so schlecht", scherzt sie im Hinblick auf ihre politischen Kritiker.



Am Nordbahnhof wird Kraft von Gastronom Viktor Furth in Schaffneruniform begrüßt. Viele Umstehenden nehmen Gelegenheit zu einem Selfi. Kraft macht freundlich alles mit. Dann verzieht sich der Tross ins Restaurant. Die SPD hatte zuvor Gutscheine für eine "Kraftbrühe" ausgegeben.



Der Stargast separiert sich mit Landtagskandidaten und Tross in der Nebenstube. Wenigstens beim Essen will man mal seine Ruhe haben.