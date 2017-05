Bilder vom 2:2 in Baumberg

Der KFC Uerdingen kam bei den Sportfreunden Baumberg gestern nicht über ein 2:2 hinaus. Da Verfolger Schonnebeck einen 2:1-Auswärtssieg beim SC Düsseldorf-West einfuhr, schrumpft der Vorsprung des KFC auf neun Punkte.

Muhammet Ucar (10.) erzielte die Führung für die Gastgeber, ehe Uerdingens Denis Pozder (58.,67.) mit einem Doppelschlag die Partie drehte. Baumbergs Torjäger Robin Hömig (82.) war es dann überlassen den 2:2-Ausgleich zu erzielen.

Bereits Mittwoch geht es für den KFC Uerdingen weiter. Um 19.30 Uhr ist der abstiegsbedrohte TSV Meerbusch in der Grotenburg zu Gast. Nur vier Tage später steht bereits das letzte Heimspiel für die Blau-Roten in dieser Saison an. Um 15 Uhr wird die Partie gegen den formstarken 1. FC Bocholt angepfiffen.