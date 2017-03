Quo vadis, Krefeld Pinguine? FOTO: Samla 2017-03-04T18:03+0100 2017-03-04T18:01+0100

Wohin geht der Weg der Krefeld Pinguine? Der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey Liga verabschiedete sich am Samstag in der Viehauktionshalle von seinen Anhängern. Am Montag folgt das heiß ersehnte und sicherlich kontrovers geführte Fan-Hearing mit Aufsichtsratschef Wolfgang Schulz. Viele Fragen sind noch ungeklärt. Von Jörg Zellen