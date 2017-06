Pinguine holen Kurt Davis von der DEG

Mit dem Amerikaner Kurt Davis haben die Krefeld Pinguine die noch vakante vierte Importstelle in der Verteidigung besetzt. Der 30-jährige Linksschütze wechselt von der Düsseldorfer EG in die Seidenstadt und hat einen Arbeitsvertrag für die nächste Spielzeit unterzeichnet.

"Kurt ist ein Offensivverteidiger mit gutem Spielverständnis, der seine Stärken insbesondere in Überzahlsituationen und bei schnellen Gegenangriffen ausspielen wird. In den letzten drei Jahren haben wir ihn oft spielen sehen und wissen daher genau, was für einen Spieler wir bekommen werden. Er möchte Krefeld wieder besser machen und mit uns erfolgreich sein", äußert sich Chef-Trainer Rick Adduono zum Neuzugang.

Für die Düsseldorfer EG bestritt Davis 169 Spiele und erzielte dabei 16 Tore, 47 bereitete er vor

Für die DEG hat Davis in den letzten drei Jahren 152 Hauptrundenspiele in der DEL bestritten, wobei er 16 Tore erzielen und weitere 47 Treffer vorbereiten konnte. In 17 Playoff-Spielen kommen weitere 4 Vorlagen hinzu. "Ich wollte in der DEL bleiben und hatte mit den Pinguinen, vor allem mit Rick Adduono, von Beginn an gute Gespräche. Letzte Saison mit Düsseldorf die Playoffs zu verpassen war enttäuschend, weshalb mein Ziel mit den Pinguinen klar ist. Wie in den vier Spielzeiten zuvor möchte ich nach der unglücklichen Saison 2016/ 2017 nächstes Jahr wieder in den Playoffs spielen. Ein Saisonende am 26. Februar möchte ich kein zweites Mal erleben. Die beste Zeit Eishockey zu spielen ist im März und im April", erläutert Kurt Davis seine Pläne für das Frühjahr 2018.

Aus der NCAA wechselte Davis nach Schweden

Von 2007 bis 2011 spielte Kurt Davis vier Jahre an der Minnesota State University in Mankato in der NCAA, wo er in 150 Spielen 96 Punkte sammelte. Danach folgte seine erste Spielzeit in Europa für Södertälje SK in der schwedischen Allsvenskan. Von 2012 – 2014 war er Teamkollege von Tommy Kristiansen und Mathias Trettenes bei den Stavanger Oilers. Für die Oilers bestritt er 90 Vorrundenspiele mit 25 Toren, 62 Vorlagen, 87 Strafminuten und einem Wert von + 50 in der +/- Statistik sowie 34 Playoff-Spiele mit 10 Toren, 19 Vorlagen, 30 Strafminuten und einem Wert von + 9.

Krefeld Pinguine freuen sich auf "kompletten" Spieler

"Spieler, die vier Jahre Collegehockey in der NCAA gespielt haben, sind vor allem taktisch gut ausgebildet. Aufgrund der geringeren Anzahl an Spielen bleibt dort mehr Zeit die Spieler zu trainieren und zu entwickeln. Man kann intensiver mit dem Einzelnen arbeiten. Gerade auch auf das Athletik-Training wird im College sehr viel Wert gelegt. Nach sechs Jahren Profieishockey in Europa erhalten wir mit Kurt somit einen ziemlich kompletten und erfahrenen Verteidiger, der sich weder an die größere Eisfläche gewöhnen noch unsere Liga erst einmal kennen lernen muss", so die Worte des Sportlichen Leiters Matthias Roos über den 174 cm großen und 76 kg schweren Verteidiger.