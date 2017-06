Norweger Trettenes wird ein Pinguin

Die Verantwortlichen der Krefeld Pinguine haben sich mit dem norwegischen Nationalspieler Mathias Trettenes auf einen Vertrag für die Spielzeit 2017/18 geeinigt. Der 23-jährige Stürmer wechselt aus der zweiten schwedischen Liga (Allsvenskan) in die Seidenstadt und hat trotz seines jungen Alters bereits 69 A-Länderspiele für Norwegen bestritten.

"Mit Mathias bekommen wir einen schnellen Spieler, der sowohl Mittel- als auch Außenstürmer spielen kann. Er verfügt über große Spielintelligenz und Spielmacherqualitäten, was uns gerade auch in Überzahlsituationen helfen wird. Wir glauben, dass er ein besserer Spieler ist als dies seine letztjährige Statistik vermuten lässt. Zuletzt konnten wir ihn in Paris bei den Weltmeisterschaften beobachten. Am 19. Juni wird er bereits für eine Trainingswoche nach Krefeld kommen, um Teamkollegen und das neue Umfeld kennen zu lernen", so die Worte von Cheftrainer Rick Adduono über den 180 cm großen und 81 kg schweren Neuzugang.

Mathias Trettenes wurde in Stavanger geboren und wechselte 2008 erstmals nach Schweden, wo er zwei Jahre im U-18 Team von MODO Hockey ausgebildet wurde. Zur Saison 2011 kehrte er nach Norwegen zurück und konnte sich sogleich im Seniorenteam der Stavanger Oilers durchsetzen.

"Der Wechsel nach Schweden ist für meine Entwicklung wichtig gewesen und hat mich bestens auf den Sprung in den Seniorenbereich vorbereitet. Fünf Jahre in meiner Heimatstadt Stavanger mit den Oilers zu spielen, der Gewinn von fünf norwegischen Meisterschaften sowie des Kontinentalcup 2014 machen diese Jahre natürlich zu einer außergewöhnlichen Zeit. Letzte Saison in Schweden ist es für mich nicht optimal gelaufen. Der Wechsel in die DEL zu den Pinguinen ist der nächste Schritt in meiner Entwicklung. Ich bin gespannt auf eine neue Liga und Spiele im KönigPALAST vor der schwarz-gelben Wand, von der ich schon Einiges gehört habe", freut sich Mathias Trettenes auf die neue Herausforderung in Krefeld.

Für die Stavanger Oilers hat der Neuzugang zwischen 2011 und 2016 insgesamt 187 Vorrundenspiele mit 56 Toren, 90 Vorlagen, 146 Strafminuten sowie einem Wert von + 93 in der +/- Statistik vorzuweisen. Zudem kommen 80 Playoff-Spiele mit 10 Toren, 21 Vorlagen, 40 Strafminuten und einem Wert von + 19 hinzu. Neben den A-Länderspielen für sein Heimatland hat er auch an einer U-18 sowie an zwei U-20 Weltmeisterschaften für Norwegen teilgenommen.

"Mathias hat drei A-Weltmeisterschaften in Serie gespielt und bewiesen auf hohem Niveau agieren zu können. Vor seinem Wechsel in die Allsvenskan hat er in Stavanger in einer Sturmreihe mit Tommy Kristiansen gespielt, was ausgezeichnet funktioniert hat. Seine Flexibilität sowohl als Mittel- wie auch als Außenstürmer eingesetzt werden zu können gibt unserem Trainerteam Optionen bei der Reihenzusammenstellung. Neben Mathias ist diese Flexibilität in den vorderen Reihen auch bei Daniel Pietta und Marcel Müller gegeben", gibt der Sportliche Leiter Matthias Roos Einblick in die Kaderplanung bzw. mögliche Reihenzusammenstellung.