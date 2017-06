KFC: Lockerer Auftakt in die "Mission Regionalliga"

Mit 19 Spielern startete der KFC Uerdingen heute in die Saisonvorbereitung. Achenbach und Schorch fehlten / Testspiel noch offen

Von Peter Reuter



Pünktlich zu Trainingsbeginn auf der Sportanlage in Oppum zeigte das Thermometer bereits 25 Grad im Schatten an. Ein schweißtreibende Angelegenheit, nicht nur für die 30 Zuschauer, sondern vor allem für die Akteure auf dem Platz. Trainer Michael Wiesinger bat sein Team zum lockeren Aufgalopp und damit zur ersten Trainingseinheit der Vorbereitung auf den Platz.

19 Spieler waren bei den Lauf- und Dehnungsübungen dabei, nur Neuzugang Christopher Schorch und Timo Achenbach fehlten. Letzterer weilt noch im Urlaub und stößt morgen zum Team, Schorch war nur bei der Kabinenansprache vor Trainingsbeginn anwesend und verließ das Gelände danach zügig Richtung Auto. "Das hat rein private Gründe", sagte Nikolas Weinhart dazu. Er beobachtete zusammen mit Mikhail Ponomarev die Einheit von der Auswechselbank aus. Beide machten einen lockeren und zufriedenen Eindruck.



So wie auch Trainer Wiesinger. "Es ist schön, dass wir hier solche Bedingungen haben, da merken auch die Spieler, dass etwas im Verein passiert. Das ist ein guter Start." Allerdings musste Tanju Öztürk das Training vorzeitig abbrechen. "Er ist umgenickt, da müssen wir mal sehen, ob was passiert ist", so Wiesinger, der sich von den Spielern übrigens siezen lässt. Auch Philipp Goris ist noch leicht angeschlagen.



Doch sechs Wochen Vorbereitung können schnell vorbei sein, entsprechend gut muss die Zeit geplant sein. "Wir müssen die Jungs und die Jungs müssen sich untereinander schnell kennenlernen, das hat aber schon gut geklappt. Jeder will sich jetzt zeigen, wichtig ist aber, dass wir einen respektvollen Umgang untereinander pflegen und sechs Wochen fleißig Arbeit abliefern", erklärt der Trainer, der die Einheit mit seinem "Co" Stefan Reisinger leitete, der beim Abschlussspiel noch munter mitmischte.



Zu diesem Duo soll sich noch ein Torwarttrainer gesellen. "Möglichst bald, da sind wir dran", meint Nikolas Weinhart dazu. Zu dem möglichen Testspiel gegen einen Bundesligisten (der 1. FC Köln soll ein heißer Kandidat sein), wollten die Verantwortlichen allerdings nichts konkretes sagen. "Wir können nur sagen, dass wir noch nichts vermelden können, weil es noch nicht 100 Prozent feststeht", so Weinhart.

Morgen früh wird im Übrigen ein Laktattest durchgeführt und mittags normal trainiert. Die genauen Trainingszeiten will der Verein zukünftig im Vorfeld bekanntgeben

INFO Auch Vincent Wagner und Denis Pozder, beide noch unter Vertrag, fehlten beim Training. Bei ihnen stehen die Zeichen wohl auf Abschied.