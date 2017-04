Duell der Torjäger in Baumberg

Wenn der KFC Uerdingen morgen zu den Sportfreunden Baumberg reist (15 Uhr) treffen mit Danny Rankl und Robin Hömig auch die besten Torjäger der Oberliga aufeinander



Das Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenzwölften verspricht mehr, als es den Anschein hat. Schließlich treffen morgen die zwei offensivstärksten Mannschaften der Oberliga aufeinander (Uerdingen 68 Tore, Baumberg 63 Tore). "Das zeigt deutlich die Qualität der Baumberger, die über ein regionalligaerfahrenes Team verfügen", urteilt KFC-Trainer Andre Pawlak über den morgigen Gegner, der allerdings mit 54 Gegentoren auch eine der schwächsten Defensivstatistiken der Liga aufweist.



Bei den Rheinländern ragt vor allem einer heraus: Robin Hömig. Der Mittelfeldspieler, beim 1. FC Köln ausgebildet, hat in dieser Saison bereits 21 Mal getroffen und führt damit die Torjägerliste an, noch vor Danny Rankl mit bisher 17 Saisontoren. "Das ist uninteressant. Entscheidend ist, dass wir gewinnen", erklärt der Uerdinger Stürmer auf das vermeintliche Duell mit seinem Kollegen angesprochen.

Rankl hat in den letzten drei Spielen zwar nicht getroffen, reißt mit seiner Spielweise aber wichtige Räume auf und verschafft seinen Teamkollegen so den nötigen Platz. "Selbst wenn er nicht trifft, ist er ungemein wichtig für unser Spiel. Er ist viel unterwegs, wirft sich rein und ist immer gefährlich", so Pawlak über seinen erfolgreichsten Torschützen.



Uerdingens Trainer muss morgen abermals seine Mannschaft umbauen. Zwar kehrt Johannes Dörfler nach seiner abgelaufenen Strafe zurück, dafür fällt Tanju Öztürk aus. Er trägt seit Wochen eine Knochenabsplitterung mit sich herum. "Eine Saison mit so vielen Verletzten und Strafen habe ich auch noch nicht erlebt", so Pawlak. Zudem ist auch der formstarke Oguzhan Kefkir weiter angeschlagen.

INFO Mit Daniel Schwabke, Kosi Saka, Patrick Jöcks und Tim Knetsch stehen gleich vier ehemalige Uerdinger Kicker bei den Sportfreunden unter Vertrag