Doppeltes „Warm-up“, bevor der KFC den Titelkampf fortsetzt

Bevor der KFC Uerdingen am kommenden Sonntag sein Nachholspiel gegen den VfB Hilden bestreitet, tritt der Oberligist heute beim SC Reusrath und in der Nachbarschaft bei Teutonia St. Tönis an.



Auch wenn sich das Gros der Amateurfußballer noch mitten in der Vorbereitung befindet, so wirft doch die anstehende Rückrunde ihre Schatten voraus. Beim KFC sogar noch ein bisschen mehr als anderswo, schließlich empfangen die Blau-Roten den VfB Hilden am kommenden Sonntag zum Nachholspiel in der Grotenburg (15 Uhr).

Doch bevor es ernst wird, unterzieht Trainer Andre Pawlak seine Jungs noch zwei Tests, um die Spannung hoch zu halten. Mit dem SC Reusrath trifft der KFC im Rahmen der Vorbereitung heute um 14 Uhr erstmals auf einen unterklassigen Gegner. Die Partie findet im Sportpark Reusrath (Brunnenstraße 49, 40764 Langenfeld) auf Kunstrasen statt. Der SC Reusrath spielt derzeit Bezirksliga Niederrhein Gruppe 1. Der Uerdinger Torwarttrainer Christian Ovelhey dürfte sich besonders auf diese Partie freuen, denn er stand in seiner aktiven Zeit einst als Keeper zwischen den Pfosten des SC Reusrath.

Nachbarschaftsduell mit Teutonia St. Tönis

Bereits übermorgen testen die Blau-Roten erneut gegen einen Bezirksligisten. Nur ist diesmal die Anreise wesentlich kürzer, tritt das Team von Andre Pawlak am Dienstag doch bei Teutonia St. Tönis an. Die ambitionierten Apfelstädter werden von Ex-Uerdinger Ronny Kockel trainiert. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in St. Tönis.

In beiden Spielen wird Andre Pawlak sicherlich noch einiges ausprobieren, damit auch alle Spieler zu ihren Einsatzzeiten kommen.