Altstadtlauf Kempen: Das Laufevent "von 3 bis 85 Jahren"

Mit rund 2000 Teilnehmern rechnet die Vereinigte Turnerschaft Kempen beim Griesson – DeBeukelaer Altstadtlauf am kommenden Sonntag, 11. Juni.



Elf Laufwettbewerbe und ein attraktives Rahmenprogramm garantieren ein Sportevent für die ganze Familie. Neben Kindern, Jugendlichen und Hobbyläufern gehen wie in jedem Jahr auch Leistungssportler an den Start. Ausdrücklich ist der Altstadtlauf eine Veranstaltung für den Breitensport und für die ganze Familie: Hier machen auch diesmal wieder Sportler "von 3 bis 85 Jahren" mit.



Los geht es um 11 Uhr mit dem Kinder-Lauf über 0,5 Kilometer (Jahrgang 2010 und jünger). Es folgen Kinder- und Jugendläufe U10 und U12 bis U16. Um 12.45 Uhr gehen die Läuferinnen und Läufer zum 5-Kilometer A-Lauf an den Start. Der B-Lauf über 5 Kilometer startet um 13.30 Uhr, dann folgt um 13.35 Uhr der Lauf über 5 Kilometer für die (Nordic-)Walker. Um 14.35 Uhr startet dann der erste von zwei 10-Kilometer-Hauptläufen (A-Lauf mit Zeitlimit 60 Minuten, B-Lauf 90 Minuten).



Wie immer sind die Strecken sowie die Start- und Zielpunkte amtlich vermessen, so dass in Kempen offizielle nationale und internationale Rekorde gelaufen werden können.

Für den Sanitätsdienst sorgt das DRK entlang der gesamten Strecke. "Leider gibt es immer wieder Teilnehmer, die sich selbst überschätzen und Hilfe benötigen", berichtet Lothar Bunzel von der Vereinigten Turnerschaft.

Hunderte freiwillige Helfer sorgen beim Griesson – de Beukelaer Altstadtlauf für einen reibungslosen Ablauf



Der Durst der Läufer wird an mehreren Versorgungspunkten gestillt. Die Wasserstände befinden sich an der Burg, auf dem Hessenwall und im Zielbereich auf dem Buttermarkt.

Vor und nach dem Rennen können sich die Sportler in einem Zelt auf dem Kirchplatz oder in der Turnhalle an der Wachtendonker Straße 47 umziehen. In der Turnhalle stehen auch Duschen zur Verfügung. Toilettenwagen befinden sich auf dem Kirchplatz und in der Moosgasse (Seitenstraße am Buttermarkt); die Toiletten können kostenlos benutzt werden.

Alle Teilnehmer erhalten ein Kekspaket des Hauptsponsors Griesson – de Beukelaer und eine Urkunde. Die Siegerehrungen sind ab 12 Uhr auf der Buttermarkt-Bühne. Dann werden zunächst die Mädchen und Jungen des 0,5 km-Laufs geehrt. Gegen 12.40 Uhr beginnen die Siegerehrungen für die Kinderläufe U8, U10 und für die Jugendläufe U12-16. Die Ehrungen für den 5km-A-Lauf sind ab 13.40 Uhr geplant, für die Nordic Walker um 14.25 Uhr und für den 10 km-A-Lauf ab 16.20 Uhr. Anschließend werden die Sieger der 10 km-Kreismeisterschaften Niederrhein-West geehrt.



Für alle übrigen Teilnehmer werden die Urkunden ab 12 Uhr an einem Stand auf dem Buttermarkt ausgedruckt, auch für die Teilnehmer der B-Läufe (ab ca. 14.30 bzw. 17.15 Uhr). Wer seine Urkunde nicht bis 18 Uhr abholen konnte, kann sie sich später unter www.gdb-altstadtlauf.de selbst ausdrucken, ebenso die Ergebnislisten.

INFO Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis eine Stunden vor dem jeweiligen Start möglich, die Nachmeldegebühr beträgt 3 Euro je Teilnehmer (ausgenommen die Nachmeldungen für U8-U16-Läufe). Nachmeldung und Ausgabe der Startnummern im Rathaus.

Weitere Informationen unterwww.gdb-altstadtlauf.de