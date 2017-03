Herren wollen um Titel spielen, die Damen aufsteigen: CHTC-Teams mit ambitionierten Zielen

Im Hockey beginnt nun die Rückrunde der Freiluftsaison. Die Herren des CHTC wollen am Ende in Mannheim beim Final-Four um die Meisterschaft mitspielen, die Damen in die Zweite Liga.



Von Peter Reuter

Die Ausgangslage ist gut beim CHTC Krefeld, dementsprechend motiviert und ambitioniert geht der Klub aus dem Stadtwald in die Rückrunde. Das gilt für die Herren ebenso wie für die Damen.

Erstere schicken sich an, ihren zweiten Tabellenplatz bis zum Ende der Bundesliga-Hauptrunde zu verteidigen. "Wir haben eine gute Hinrunde und eine zufriedenstellende Hallensaison gespielt. Den Schwung müssen wir mitnehmen, um unsere Position zu verteidigen und dann ins Final-Four einzuziehen", erklärt CHTC-Coach Matthias Mahn.

Die vier besten Mannschaften der Hauptrunde (aktuell RW Köln, Mülheim, Mannheim und eben der CHTC) spielen Ende Mai in Mannheim in einer K.o.-Runde um den Titel. "Das ist bis dahin eine ziemlich enge Angelegenheit", ist sich Mahn sicher.

Schließlich trennen den Zweiten und Sechsten nur drei Punkte, einzig Tabellenführer Rot-Weiß Köln hat sich mit 28 Zählern schon ein komfortables Polster aufgebaut. "Da gilt es von Anfang an die Spiele zu gewinnen. Wir haben vor dieser engen Situation keine Bange, aber sicher den nötigen Respekt vor jedem Gegner", meint Mahn in Bezug auf die anstehenden Aufgaben beim TuS Lichterfelde, Harvestehuder THC und Club an der Alster.

Erst am 22. April um 15 Uhr bestreitet der CHTC sein erstes Heimspiel in 2017 - in dem Fall gegen den derzeitigen Tabellenletzten Klipper THC. Mahn muss in den kommenden Wochen allerdings auf die verletzten Janick Eschler und Felix Wild verzichten, Oskar Deecke konnte wegen Knieproblemen bisher nicht trainieren, bekommt aber in den folgenden Testspielen seine ersten Einsatzminuten. Dafür sind Max van Laak und Lars Conzendorf wieder an Bord.

Junges Damenteam will in die Zweite Liga

Auch die Damen wollen in dieser Saison angreifen und haben sich ein hehres Ziel gesetzt: der Aufstieg in die Zweite Liga soll her, möglichst bald. Dabei soll dem Team von Trainer Sebastian Volkers eine gesunde Mischung aus Erfahrung und Unbekümmertheit im Kader verhelfen.

Denn neben Leistungsträgerin Javiera Villagra kehren auch Anna Causin, Carina Bogner und Conny Roth in den Kader zurück. Dazu gesellen sich junge Talente wie Jule Gwosdz, Lotte Westphal, Julia Krüger und Isi Aschwege. "Die Qualität ist bei uns einfach gestiegen, dem wollen wir gerecht werden und aufsteigen. Natürlich auch um unseren Jugendspielerinnen eine Perspektive zu bieten", erklärt Hockeywart Gerrit Buddenberg.

Aktuell sind die CHTC-Damen Dritter mit nur einem Punkt Rückstand auf den zum Aufstieg berechtigenden ersten Tabellenplatz.