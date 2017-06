Wasserball: Bayer-Nixen sind wieder Deutscher Meister

Die Wasserball-Damen des SV Bayer 08 Uerdingen sind heute erneut Deutscher Wasserballmeister geworden.

Von Jan Popp-Sewing

Jubel in Uerdingen: Das Team vom Waldsee schlägt die Mannschaft von SV Nikar Heidelberg im heimischen Aquadome mit 11:10. Das Hinspiel in Heidelberg hatten die Krefelderinnen bereits mit 13:11 gewonnen. "Das war ein Krimi", jubelten die Zuschauer auf Krefelder Seite.

Beide Teams agierten hochmotiviert, die Heidelbergerinnen sind als Gegner bekannt, der im Wasser eine "härtere Gangart" bevorzugt. Es ist der sechste Meistertitel für die Bayer-Nixen in Folge. Hätte es "nur" ein Unentschieden gegeben, wäre es am heutigen Sonntag im Aquadome zu einem Entscheidungsspiel gekommen.



Nun will sich die Mannschaft des Trainerteams Pia Schledorn und Sybille Kaisers auch international etablieren. Die Qualifikation für die Euroleague ist gelungen- Deren erste Runde findet voraussichtlich im November statt.