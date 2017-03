PKW macht sich selbstständig und verletzt vier Personen

Vier verletzte Personen, davon zwei schwerverletzte, das ist die Bilanz eines kuriosen Unfalls, der sich am frühen Mittwochabend in Dülken/Kreis Viersen ereignete. Ein herrenloser PKW war dafür verantwortlich.

Gegen 18.10 Uhr machte sich der Ford Focus eines 30 jährigen aus Dülken selbstständig, nachdem der Besitzer versucht hatte, durch eine geöffnete Tür die Zündung einschalten. Dabei startete er jedoch versehentlich den Motor. Der Wagen setzte sich sogleich unkontrolliert in Bewegung und verletzte seinen Besitzer leicht.

Eine 30 Jahre alte Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt wohl in dem PKW befunden hatte, verletzte sich schwer, als sie fluchtartig aus dem Auto sprang. Das Auto setze seine Fahrt im Rückwärtsgang ungebremst von einem Garagenhof in Richtung Straße fort. Eine 25 jährige Mutter und ihr 3 jähriges Kind verletzten sich, weil sie sich durch einen Sprung vor dem herannahenden Gefährt in Sicherheit bringen wollten.

Nachdem der herrenlose PKW den Garagenhof verlassen hatte, beschädigte er zwei geparkte Autos, bevor er endlich an einer Garagenmauer zum Stillstand kam. Die Fahrzeuginsassin und das Kind wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Fahrzeugbesitzer und die Mutter des Kindes wurden leicht verletzt. Der Unfallwagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei über den genauen Hergang dauern an.