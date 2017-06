Ersthelfer retten 20-Jährigen aus brennendem PKW

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein Autofahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Mann war mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache vor einen Straßenbaum geprallt. Das Auto fing Feuer und brannte aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, die bis in die Nachmittagsstunden mit einem Sachverständigen mit der Aufnahme des Geschehens beschäftigt war, befuhr der 20-jährige Tönisvorster am Donnerstag, gegen 10.15 Uhr, mit seinem Pkw die Oedter Straße in Richtung Vorst.

In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Straßenbaum. Das Auto fing Feuer.

Ersthelfer zogen den neben dem Fahrzeug liegenden Mann weg und leisteten Erste Hilfe. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden.