Abtei Mariendonk: Ein Zufluchtsort der Stille

Die Klosterkirche der Abtei Mariendonk ist in die Jahre gekommen und muss renoviert werden. Doch die Benediktinerinnen können die Finanzierung nicht alleine stemmen. Von Alexandra Rottmann

Stockflecken im Gewölbe, Wasserschäden auf dem Holzfußboden, offen verlegte elektrische Leitungen und eine veraltete Heizungsanlage: Die um das Jahr 1900 erbaute Kirche hat dringend eine Renovierung nötig.

Diese soll bereits im Mai beginnen und im Oktober abgeschlossen sein. Ein Viersener Architekturbüro übernimmt die Sanierung und den Einbau einer komplett neuen Heizungsanlage. Gleichzeitig wird der Kirchenraum und die Besucherkapelle behutsam umgestaltet. Unter anderem soll eine Wandvertäfelung im hinteren Teil der Kirche entfernt werden, so dass ein altes Eingangsportal zum Vorschein kommt. Dieses wird in Zukunft wieder die Verbindung zum Schwesternwohntrakt bilden.

Die Renovierung der Kirche übersteigt allerdings die finanziellen Möglichkeiten des Klosters. Schwester Christiana Reemts: "Auch mit Hilfe des Bistums können wir die veranschlagte Summe von 460.000 bis 500.000 Euro unmöglich alleine zusammenbringen und bitten daher um Spenden."

Nicht nur für die Schwestern, auch für die zahlreichen Besucher und Übernachtungsgäste der Abtei ist die Klosterkirche der zentrale Ort für Gebet und Stille – und vielleicht auch eine Art Zufluchtsort in einer hektischen Zeit. "Dass dieser Raum angenommen wird, sehen wir an den vielen Wanderern und Radfahrern, die hier Halt machen für einen kurzen Moment der Ruhe und möglicherweise der Begegnung mit Gott", sagt Schwester Christiana Reemts, die Äbtissin des Klosters.

Gerade diese Öffnung des Klosters nach außen sei für die Gemeinschaft, die mit ihren 27 Schwestern zu den größeren in Deutschland gehört, besonders wichtig: "Wir missionieren nicht, wir zwingen niemanden zu beten, aber wir möchten für uns selbst und für andere einen Raum der Stille, des Nachdenkens und des Gebets offenhalten." So wurde auch die früher sehr strenge Trennung zwischen Besucherkapelle und Chorgestühl aufgehoben: Wer sich als Übernachtungsgast im Kloster aufhält, darf in den Gottesdiensten direkt neben den Schwestern Platz nehmen.

Benediktinerinnenabtei Mariendonk,

Niederfeld 11, Grefrath,

Tel. 02152 / 91540,

E-Mail abtei@mariendonk.de

Kontoverbindung und weitere Info: www.mariendonk.de