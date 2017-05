Prinz-Ferdinand-Straße: Zwei Brandstiftungen in Mehrfamilienhäusern

Zwei Brandstiftungen in Mehrfamilienhäusern

In der vergangenen Nacht sind Polizei und Feuerwehr zu zwei Bränden in Mehrfamilienhäusern auf der Prinz-Ferdinand-Straße gerufen worden. Nach ersten Ermittlungen ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen.

Gegen 1.30 Uhr informierte ein Bewohner die Polizei über eine Rauchentwicklung im Haus. Die Beamten stellten fest, dass Papiermüll und diverse weitere Gegenstände im Keller des Mehrfamilienhauses angezündet wurden.

Kurze Zeit später informierte ein Zeuge die Polizeibeamten über einen weiteren Brand in einem benachbarten Mehrfamilienhaus. Dort konnten mehrere brennende Zeitungen im Hausflur festgestellt werden.

Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151634 0 oder per E-Mail an

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten.