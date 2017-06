Langer Donnerstag mit Live-Musik, Tanz-Workshop und Cocktails: Party im Museumsgarten

Zu einer Gartenparty lädt Katia Baudin alle Bürger ein. Dazu bietet die Direktorin der Krefelder Kunstmuseen die wundervolle Parklandschaft hinter Haus Lange und Haus Esters an. Die Besucher können hier tanzen, essen und trinken. Und Kunst gibt es in Hülle und Fülle. Von Ernst Müller

"So viel frischen Wind haben wir in den Kunstmuseen lange nicht erlebt", nickt Michael Rotthoff von der Sparkasse beeindruckt. Die Sparkasse sponsert die neue Reihe "KunstImPuls", die Katia Baudin aus der Taufe gehoben hat. Jeden ersten Donnerstag im Monat lädt das Museumsteam zu einem langen Abend von 17 bis 21 Uhr ein. Dabei ist nicht nur der Eintritt frei, sondern den Besuchern werden Aktionen wie Musik, Tanz und Workshops geboten.



Am Donnerstag, 6. Juli, findet der lange Abend erstmals nicht im Kaiser-Wilhelm-Museum, sondern in den Kunsthäusern Lange und Esters an der Wilhelmshofallee statt.

Eine tolle Idee, findet auch Dorothee Winkmann, Sprecherin der Stadtwerke SWK, dem zweiten großen Sponsor der Veranstaltungsreihe: "Dadurch kann man die Kunstmuseen auch mal in ihrer Eigenschaft als Häuser erleben."

Schließlich hatte sie der Erbauer, der Star-Architekt Mies van der Rohe, einst als Wohnhäuser mit Garten gestaltet.



Deshalb haben die Besucher am langen Donnerstag nicht nur Gelegenheit, die aktuellen Kunstausstellungen in den Häusern unter sachkundiger Führung in Augenschein zu nehmen. Sie können sich auch den dahinter liegenden Park auf lockere Weise erschließen: Im Garten hält die Tänzerin Mirella einen Salsa-Workshop ab. Auf der Terrasse gibt der Musiker Matthias Goebel ein Marimba-Konzert. Zwei DJs laden zum Tanz ein. "Sie spielen keinen Mainstream", lockt Programmorganisator Thomas Janzen, "das ist Clubmusik mit Dance-Grooves." Im Garagenhof von Haus Lange offeriert das Café Kelt zudem köstliche Cocktails.



"Jeder soll sich hier zuhause fühlen", nennt Katia Baudin ihre Zielsetzung, "schließlich gehören die Kunstmuseen allen Krefeldern."



Die Kunst gibt es natürlich extra. Im Haus Lange ist gerade die Schau "Die Zugezogenen" des weltweit berühmten Künstlerpaares Elmgree&Dragset zu sehen. Das Haus Esters wartet mit der "Flamingo"-Ausstellung des guatemalischen Künstlers Naufus Ramíres-Figueroa auf. Die ausgesuchten Darbietungen nehmen auf die Ausstellungen auch atmosphärischen Bezug. So entdeckt man manches vielleicht neu.