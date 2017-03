Scheiben eingeschlagen: Navis und komplette Armaturen aus Autos geklaut

Am heutigen Samstagmorgen meldeten sich bis etwa 11 Uhr insgesamt sieben Geschädigte bei der Polizei, deren Pkw aufgebrochen worden waren. Die Scheiben wurden eingeschlagen und teilweise die kompletten Armaturen ausgebaut.

In sechs Fällen waren Pkw der Marke BMW betroffen und in einem Fall wurde ein Pkw VW aufgebrochen.

Jeweils nach Einschlagen einer Scheibe gelangten die Täter ins Fahrzeug. Es wurden Lenkräder, fest eingebaute Navigationsgeräte oder auch komplette Armaturen ausgebaut und entwendet. In zwei Fällen blieb es beim Versuch.

Die Taten dürften im Laufe der zurückliegenden Nacht passiert sein. Abgestellt wurden die Fahrzeuge in der Zeit von Freitag, 20 Uhr und Samstag, 7.45 Uhr.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden erbeten an die Polizei in Krefeld unter Tel.: 02151/634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.