Mordfall: Polizei sucht Marko Strauss

Die Krefelder Strafverfolgungsbehörden suchen im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Mordfall Landscheidt nach einem weiteren Tatverdächtigen. Es handelt sich um Marko Strauss.

Das Amtsgericht hat einen Haftbefehl gegen den 52-Jährigen erlassen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02151 / 634–0.

Bereits am Mittwoch haben Polizeibeamte der Mordkommission in Krefeld zwei Frauen festgenommen. Gegen eine 33-Jährige aus Serbien und eine 37-Jährige aus Polen hat das Amtsgericht Essen Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Diebstahls erlassen.

Sie stehen im dringenden Verdacht, im Juli 2016 einer Frau in Essen Schmuck im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen zu haben. Dabei soll sich eine der Frauen als falsche Polizistin ausgegeben haben.

Außerdem haben Beamte am gestrigen Donnerstag einen 25-jährigen Mann in Düsseldorf festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht am Tötungsdelikt zum Nachteil des Rentners beteiligt gewesen zu sein. Der Krefelder stammt aus Polen. Das Amtsgericht Krefeld hat einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erlassen.