Männer zünden Müllcontainer an - auch Sperrmüll brannte

Am gestrigen Mittwoch haben drei junge Männer einen Müllcontainer auf der Viersener Straße angezündet.

Um 23.30 Uhr beobachteten zwei Anwohner von ihrem Balkon aus drei junge Männer, die einen Müllcontainer an der Viersener Straße anzündeten und dadurch angrenzenden Sperrmüll in Brand setzten.

Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend auf den Parkplatz der dortigen Moschee. Die Zeugen informierten Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand.

Die Tatverdächtigen sind circa 17 bis 20 Jahre alt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.