Schwer verletzt: LKW stößt mit zwei Motorrädern zusammen

Am Mittwochabend ist ein Lkw mit zwei Motorrädern auf dem Strümper Weg zusammengestoßen. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Lkw den Strümper Weg in Richtung Bösinghoven. Hinter ihm in gleicher Fahrtrichtung befanden sich zwei junge Männer auf ihren Leichtkrafträdern.

Während der Lkw-Fahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt abbog, versuchten die beiden 17-Jährigen links an ihm vorbei zu fahren. Dabei kollidierten sie mit dem Lkw und stürzten zu Boden. Die beiden Motorradfahrer wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, einer von ihnen verblieb stationär. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, ein Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit.