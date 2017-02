2007 brach Rahim Direkci aus dem Krefelder Gefängnis aus. Inzwischen ist der 48-Jährige einer der meistgesuchten Gangster Deutschlands. Er finanziert sich offenbar durch Banküberfälle. Auf seine Ergreifung sind 61.500 Euro ausgesetzt. Von Jan Popp-Sewing

Die Fahnder des LKA wenden sich jetzt an die Öffentlichkeit. Direkci steht im Verdacht Raubüberfällen auf Banken in Aachen und Düren verübt zu haben.

Konkret geht es um einen Überfall auf die Sparkasse Düren-Lendersdorf am 25. September 2015, den Direkci mit einem Komplizen verübt haben soll.

Das Vorgehen der Täter war ähnlich: einer schleicht sich vor oder während der regulären Öffnungszeiten in die Bank ein. Hier hält er sich verborgen und passt am nächsten Tag das Erscheinen der ersten Angestellten der Bank ab. Diese zwingt er zur Herausgabe der Kassenbestände.

Die Täter stehen im Verdacht, weitere Banküberfälle in Rheinland-Pfalz (Bad Münster am Stein-Ebernburg und Kirchen / Sieg) und in Bayern (Augsburg) begangen zu haben.

Zurzeit werden im Aachener Raum, in Bayern und in Rheinland-Pfalz Fahndungsplakate aufgehängt.

Für Hinweise, die zur Identifizierung und Ergreifung der Täter führen, sind bis zu 61.500 Euro ausgesetzt.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf unter der Rufnummer 0211/939-4505 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Direkci war im Oktober 2007 auf bis heute ungeklärte Weise aus dem Krefelder Gefängnis verschwunden. Gegen vier Wärter wurde damals wegen des Verdachts auf Gefangenenbefreiung ermittelt. Die Flucht des Straftäters aus seiner speziell gesicherten Zelle war erst nach sieben Stunden entdeckt worden.

Die Verfahren ggen die Wärter wurden ergebnislos eingestellt.

Direkci verbüsste eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren wegen erpresserischen Menschenraubs und versuchter räuberischer Erpressung.