Oppum: Haupstraße wegen Demo zum Teil gesperrt

Wegen einer Veranstaltung der AfD und einer Gegendemo wird heute ein viel befahrener Teil der Oppumer Hauptstraße zwischen 17 und 23 Uhr von der Polizei gesperrt.

Der Abschnitt der Hauptstraße zwischen der Einmündung Heinrich-Malina-Straße ist in diesem Zeitraum für den Fahrzeugverkehr geschlossen.

Die Hauptstraße führt hier zur Untergath und damit von und zur Autobahnauffahrt Oppum - gerade im Feierabendverkehr ein gut frequentierter Abschnitt.

Die AfD wirbt aktuell mit auf Transportern montierten Plakaten für eine "Großveranstaltung" mit der AfD-Europaabgeordneten Beatrix von Storch.

Die vom "Bündnis Krefeld für Toleranz und Demokratie" angemeldete Gegenkundgebung beginnt um 17.30 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummern Höhe 63, bzw. 70.

In der Vorbereitung auf den Landtagswahlkampf in Krefeld war die Partei bislang wenig erfolgreich. Der Versuch, in beiden Krefelder Wahlkreisen AfD-Kandidaten ins Rennen zu schicken, scheiterte. Grund: Viel zu wenig Unterstützer-Unterschriften.