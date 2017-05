Ehrenamtler gesucht DRK will Infotelefon für Großeinsätze starten FOTO: Samla 2017-05-23T13:01+0200 2017-05-23T12:58+0200

Innerhalb von drei Wochen wurden in Krefeld zwei Weltkriegsbomben gefunden (an Grünem Dyk und Dreikönigenstraße). Mehrere hundert Anwohner mussten evakuiert werden. Für solche Großeinsätze will das DRK nun ein "Kreisauskunftsbüro" einrichten. Von Jan Popp-Sewing