Die Antwort des Finanzministers

NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans hat eine Krefelder Vergangenheit. Vielleicht interessieren den Chef der obersten Steuerbehörde des Landes auch deshalb nach wie vor Neuigkeiten vom Niederrhein. Zumindest reagierte er am gestrigen Dienstag prompt auf unsere wöchentliche Rubrik "Ach, übrigens...". Von Jörg Zellen

Diese befasste sich diesmal mit einem Schreiben des Finanzministers, welches mit dem Steuerbescheid ins Haus flatterte.

Nach Rücksprache mit einem gut aufgelegten und wahrlich nicht verbissenen Norbert Walter-Borjans (1971 baute der heute 64-jährige SPD-Politiker, der gebürtig aus Meerbusch-Lank stammt, am Gymnasium Fabritianum in Uerdingen sein Abitur) veröffentlichen wir die Mail des Ministers in Auszügen.

Sehr geehrter Herr Zellen,

dass Freundlichkeit offenbar ungewöhnlich ist und den Verdacht unlauterer Hintergedanken erzeugt, erlebe ich nicht zum ersten Mal. Deshalb nehme ich gern - wenn es die Zeit erlaubt - zu Skeptikern Kontakt auf und versuche, Zweifel an der tatsächlich guten Absicht auszuräumen. Ob es gelingt, entscheiden Sie.

Dass Sie meinen Begleitbrief zu Ihrem Steuerbescheid so kurz vor der Landtagswahl erhalten, hat einen einfachen Grund: Sie haben Ihre Steuererklärung so abgegeben, dass der Bescheid nach der von mir ganz sicher nicht beeinflussten Bearbeitungszeit Ihres Finanzamts just jetzt bei Ihnen ankam.

Die Tatsache, dass es den ernst gemeinten Dank an alle, die mit ihren Steuern zur Finanzierung unseres Gemeinwesens beitragen, zwar schon (oder erst) seit Mitte 2016 gibt, liegt an dem Umstand, dass auch ein Finanzminister zuweilen dicke Bretter bohren muss, wenn er Neuerungen durchsetzen will. Von der Idee, den Sinn des Steuerzahlens einmal zu erläutern, wie ich das bei Freunden in Norwegen kennen gelernt habe, bis zur Umsetzung sind locker zwei Jahre vergangen. Gut Ding will nun mal Weile haben, erst recht, wenn man etwas unabhängig von den anderen fünfzehn Bundesländern auf den Weg bringen will. Am Ende hat sich meine Hartnäckigkeit ausgezahlt.

Mir ist es wichtig, nicht nur denen eine klare Kante zu zeigen, die die Leistungen der Öffentlichen Hand in Anspruch nehmen, sich bei der Mitfinanzierung aber aus dem Staub machen, sondern auch einmal denen zu danken, die diese Finanzierung mit ihrem Beitrag sichern. Wenn das werbenden Charakter hat - bitteschön. So gesehen versuche ich dann aber, vom ersten Tag einer Legislaturperiode Werbung für meine Wiederwahl zu machen...

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Mein-Krefeld.de

Ihr Finanzminister

Norbert Walter-Borjans

(Geboren in Krefeld mit Abitur vom Fabritianum - alles lange her!)