Ausgerechnet in einem Keller der Kornstraße ist heute Morgen eine 30 Zentimeter lange Kornnatter gefunden worden. Ein Bewohner fing die Baby-Schlange ein und übergab sie der Feuerwehr.

Das Reptil hatte sich in einem Keller versteckt. Der Bewohner konnte es in ein Glas packen. Wie das Tier in den Keller gelangen konnte, ist unklar, möglicherweise ist die Natter aus einem der Rohre gekrochen.

Die Feuerwehr brachte die Schlange in den Krefelder Zoo.

Kornnattern sind ungiftige Schlangen aus Nordamerika, die 1,20 bis 1,50 Meter lang werden können. Sie ernähren sich von Ratten und Mäusen.