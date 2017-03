Diebstahl: Außenspiegel an acht Autos abmontiert

Außenspiegel an acht Autos abmontiert

Am gestrigen Donnerstag hat die Polizei acht Diebstähle an Autos im Stadtteil Dießem / Lehmheide registriert. Von ihnen wurden die teuren Spiegelgläser der Außenspiegel abmontiert.

Im Zeitraum zwischen 17 und 8.30 Uhr entwendeten Unbekannte die hochwertigen Spiegelgläser beider Außenspiegel an Fahrzeugen auf der Seyffardtstraße, Weselshofstraße und dem Vom-Bruck-Platz. Es handelt sich um Autos der Marke BMW, Audi, Daimler und Volkswagen.

Anschließend flüchteten sie unerkannt mit der Beute. Hinweise werden erbeten an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.