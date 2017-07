22./23. Juli: Uerdinger Kirmes mit großem Feuerwerk

Die viertägige Pantaleons-Kirmes auf dem Uerdinger Marktplatz beginnt am Samstag, 22. Juli, um 14 Uhr. Am folgenden Dienstagabend gibt es ein großes Feuerwerk auf der Duisburger Rheinseite.

Offiziell eröffnet wird die Kirmes traditionell mit etwas Verspätung, und zwar am Sonntag, 23. Juli, um 12 Uhr durch Bezirksvorsteher Jürgen Hengst, der auf dem Balkon des Uerdinger Rathauses seinen Zylinder schwenkt.

In diesem Jahr sind auf dem historischen Marktplatz rund 19 große und kleine Geschäfte vertreten. Mit Unterstützung von Stadt und Firmen ist es gelungen, das Feuerwerk in diesem Jahr wieder an den Rhein zu bringen.

Zum Abschluss des Jahrmarktes am Dienstag, 25. Juli, wird es um circa 22.30 Uhr, von der Mündelheimer Rheinseite abgefeuert.

Die kleinen Kirmesbesucher dürfen sich auf Kinderfahrgeschäfte wie den Mini-Jet, Disneyland und den Kinderkettenflieger freuen. Glücksspielstände, Imbissbuden und Biergartenbetriebe laden zum Rundgang ein. Die Kirmes öffnet am Samstag, 22. Juli, von 14 bis 23 Uhr, am Sonntag, 23. Juli, von 11 bis 23 Uhr, am Montag, 24. Juli, von 14 bis 23 Uhr als Aktionstag der Schausteller (verbilligte Angebote) und Dienstag, 25. Juli, von 14 bis 23 Uhr. Ein Kram- und Trödelmarkt findet in der Fußgängerzone zudem am Sonntag, statt.

Die Kirmes und Jahrmarktstradition in Uerdingen ist fast 600 Jahre alt. Im Februar 1462 verlieh Erzbischof Dietrich von Köln den Rheinstädtern einen "neuen Jahrmarkt", der am St. Laurentiustag (10. August) abgehalten werden sollte.