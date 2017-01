Badezeiten der städtischen Bäder: Wann geht's ins Wasser?

Die städtischen Bäder kehren nach den Weihnachts-Ferien zurück zu ihren Winter-Öffnungszeiten, die bis auf wenige Ausnahmen bis zum 30. April Gültigkeit haben.

Das Badezentrum Bockum ist montags und mittwochs von 6.30 bis 8 Uhr sowie von 14.30 bis 21 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 6.30 bis 8 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr und am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geöffnet. In den Osterferien gelten folgende Öffnungszeiten: montags und mittwochs von 10 bis 21 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 19 Uhr und am Wochenende von 8 bis 16 Uhr.

Am Tulpensonntag (26. Februar), Ostersonntag (16. April) und Ostermontag (17. April) ist jeweils von 8 bis 13 Uhr geöffnet. An Rosenmontag (27. Februar) und Karfreitag (14. April) bleibt das Bad geschlossen.

Das Bad am Stadtpark Fischeln können Schwimmer montags und donnerstags von 6 bis 8 Uhr und von 14.30 bis 20 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 6 bis 8 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr und am Wochenende von 8 bis 14 Uhr besuchen. In den Osterferien ist montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr sowie am Wochenende von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Geschlossen ist am Rosenmontag, am Karfreitag, am Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag.

Das Stadtbad Uerdingen hat montags von 14 bis 20 Uhr geöffnet, dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr. Geschlossen ist es vom 14. bis 17. April.

Informationen unter www.krefeld.de/sportundbaeder.