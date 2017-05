Online-Vorverkauf gestartet: Vorfreude auf den Kino-Sommer 2017

Vom 17. Juli bis 27. August lockt das "SWK Open Air Kino" wieder auf das wunderschöne Geländer der Krefelder Galopprennbahn. Im vergangenen Jahr waren gut 60 Prozent der Filme schon im Vorfeld ausverkauft. Von Jörg Zellen



Als sich Uwe Papenroth vor gut sechs Jahren dazu entschied, ein Open Air-Kino in Krefeld auf die Beine zu stellen, da war noch nicht zu erahnen, wie rasant dessen Erfolgsgeschichte aussehen würde. Das "SWK Open Air Kino" auf der Krefelder Galopprennbahn hat sich vom Geheimtipp zum echten Publikumsmagneten gemausert.

Von Jahr zu Jahr verfolgen immer mehr Kinofans die Filme unterm freien Sternenhimmel. "2016 waren 60 Prozent der Filme bereits im Vorfeld ausverkauft", berichtet Papenroth sichtlich stolz und ergänzt: "Deshalb empfehlen wir auch in diesem Jahr jedem Kino-Freund den Vorverkauf zu nutzen."



Gut sechs Wochen lang, vom 17. Juli bis zum 27. August, laden lange, laue Sommerabende zum Filmgenuss unter freiem Himmel ein. Und selbst bei Regen ist das cineastische Erlebnis auf allen 600 Plätzen garantiert: Die Kinositze (inzwischen durchgehend gepolstert) werden vom Tribünendach beschirmt.

Der Hauptfilm startet jeweils nach Einbruch der Dunkelheit

Als "Eisbrecher" fungiert in diesem Jahr übrigens die erfolgreichste deutsche Komödie 2016 - "Willkommen bei den Hartmanns".

Was ist neu?

Es wird erstmals zwei Mottoabende geben: Die "Lady´s Night ist eine Reihe speziell für die Damen. "Wir begrüßen jede Besucherin auf dem roten Teppich mit einem Gläschen Sekt", kündigt Uwe Papenroth an. Des Weiteren warten weitere Überraschungen auf die Damen. Zutritt zur "Lady's Night" haben ausschließlich Frauen ab 16 Jahren. Passend zum Motto wird der Film "Girls' Night Out" gezeigt.



Bei der "Action Night" (an diesem Abend wird der Blockbuster "Fast & The Furious 8" ausgestrahlt) dreht sich alles um schnelle Autos. Das Rahmenprogramm wird in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Außerdem neu ist die "Sing a long"-Version des Kultstreifens "Grease". Nach den sensationellen Erfolgen in den USA und Kanada folgt nun die Premiere in Krefeld. Zum Film werden die Untertitel eingeblendet, so dass alle Besucher mitsingen können.



Mehr zum attraktiven Programm und zum gestern gestarteten Online-Vorverkauf auf www.swk-openairkino.de.