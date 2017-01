Museum Burg Linn: Raubgräber und Sondengänger

Beim Grabungsabend im Museum Burg Linn berichten Archäologen Interessantes aus ihrer Arbeitswelt. 2017 verspricht ein spannendes Vortragsjahr zu werden. Von Jan Popp-Sewing



Groß war die Freude der Archäologen, als sie 2003 bei einer Grabung in Weilerswist auf drei unberührte römische Sarkophage stießen. Mit dem Gedanken, am Montagmorgen einen historischen Moment zu erleben, gingen die Forscher ins Wochenende.

Was folgte war ein Schock: Die Pause nutzten Grabräuber, um die unbewachte Grabungsstelle zu plündern: Alle drei Sarkophage wurden aufgebrochen, die Beigaben zusammengerafft und gestohlen. Die Täter wurden nie ermittelt.



Über Ereignisse dieser Art, aber auch die große Hilfe, die regelkonform agierende Sondengänger für die Forschung darstellen, spricht am 23. März um 19 Uhr die neue Leiterin des Museums Burg Linn, die Archäologin Dr. Jennifer Morscheiser-Niebergall beim Grabungsabend in der Museumsscheune. Thema: "Raubgräber und Sondengänger".

Der erste Grabungsabend des neuen Jahres läuft am 26. Januar ab 19 Uhr mit hoher Informationsdichte.

Zunächst gibt die Museumsleiterin einen Jahresrückblick über Museum und Archäologie. Dr. Hans-Peter Schletter spricht anschließend über den Fund eines 2650 Jahre alten Helms in Krefeld. Dr. Christoph Dautermann referiert über das Gebäude Lohstraße 106, eines der letzten Fachwerkhäuser in Krefeld. Dr. Annette Paetz gen. Schieck berichtet über "einen Toten in Norwegen - Forschungsauftrag einer Textilarchäologin".

Die weiteren Abende in in der Museumsscheune an der Rheinbabenstraße 85:

18. Mai: Dr. Marion Brüggler spricht über "Die ländliche Besiedlung in römischer Zeit am Niederrhein".

22. Juni: Dr. Dautermann: "Die Sammlung Thomassen im Museum Burg Linn"

14. September: Stefan Henscheid und Stefan Kronsbein: "3D-Landschaftsbild von Krefeld"

16. November: Prof. Thomas Fischer: "Römisches Militär im Rheinland".