Proben-Puzzle im Chapiteau

Morgen Abend feiert der Krefelder Weihnachtscircus auf dem Sprödentalplatz seine Premiere. Der Stadt Spiegel besuchte als exklusiver Medienpartner die Proben.

Von Jörg Zellen



Der rote Teppich liegt bereits. Doch im weihnachtlich dekorierten Vorzelt herrscht noch hektische Betriebsamkeit. Die Orchester-Musiker stimmen ihre Instrumente, während in der Manege Tierlehrerin Beatrix Spindler mit ihren fünf edlen Pferden probt. Die Vorbereitungen für die feierliche Premiere des Krefelder Weihnachtscircus am Donnerstagabend laufen auf Hochtouren. Seit Sonntag proben die 27 Künstler aus sechs Nationen im bestens beheizten Chapiteau. Der Stadt Spiegel ist Medienpartner und erhielt eine exklusive Kostprobe.



Im Zuschauerbereich machen sich die Akrobaten warm, dehnen ihre muskulösen Körper. Beatrix Spindler diskutiert derweil mit dem Lichttechniker. Die blauen, kreisenden Lichtkegel unter der Kuppel irritieren die Pferde.



"Das hat alles etwas von einem Puzzlespiel, bei dem jedes einzelne Teilchen zusammenpassen muss. Musik und Licht müssen perfekt auf die Darbietungen in der Manege abgestimmt sein", berichtet Regisseur Mathijs te Kiefte und ergänzt: "Auch wenn es jetzt noch nicht danach aussieht, klappt es am Ende dann doch immer." Davon können sich die Premieren-Gäste am Donnerstagabend überzeugen.

Info: Der Krefelder Weihnachtscircus gastiert bis zum 8. Januar auf dem Sprödentalplatz.