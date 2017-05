Hallengaudi in Grefrath mit Mallorca-Stars: Lorenz Büffel, Mia Julia und "Der Honk!" geben Gas

Hallengaudi in Grefrath mit Mallorca-Stars

Wer jetzt noch keine Tickets hat, sollte sich schnellstmöglich welche besorgen: Die 3. Auflage der Hallengaudi verwandelt den Grefrather Eissport- und Eventpark am Samstag, 20. Mai, in eine Partyhochburg.

Veranstalter Nescho Relic erwartet eine Party der Superlative: "Wir sind super stolz, dass wir neben den anderen Stars noch einen absoluten Überflieger nachnominieren konnten. Der Honk! wird allen, die dieses Jahr schon auf Mallorca waren, ein Begriff sein. Sein Hit 'Hallo Helmut' ist ein absoluter Ohrwurm und wird der Sommerhit 2017 werden." Auch dieses Mal stehen wieder zahlreiche Top-Acts der Partyszene auf der Bühne und werden die Halle bei diesem Indoor-Festival erneut in eine Partyhochburg verwandeln.

Der Partymarathon startet um 17 Uhr, und es warten viele Stunden auf die bis zu 4.800 Gäste. Mit dabei ist natürlich die absolute PartyQueen Mia Julia, die garantiert u.a. mit ihren Hits "Oh Baby" & "Mallorca-Da bin ich daheim" für beste Partystimmung sorgen wird. Die Stimmungsrakete Willi Herren wird neben einer kleinen Überraschung seinen "La La Song", "So gehen die Gauchos" und viele weitere Hits in die Halle schmettern.

Ebenfalls Garanten für beste Partystimmung sind die "kleine Katzenberger" Jenny Frankhauser, Mallorca-Star Ikke Hüftgold, Markus Becker mit seinem "Roten Pferd", Marry und Tim Toupet ("So ein schöner Tag", "Du hast die Haare schön"). Den Sommerhit 2016 konnte aber der Moderator des Events und Mallorcastar Lorenz Büffel landen. Sein "Johnny Däpp" geht immer noch richtig steil und reißt jede Hütte ab.