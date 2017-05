Krefelder Musikerfete am 28. Oktober 2017 Leute, holt die Gitarre vom Dachboden! FOTO: Rottmann FOTO: Rottmann 2017-05-17T15:33+0200 2017-05-17T15:30+0200

Wer in den sechziger und siebziger Jahren in Krefeld Musik gemacht hat, sollte jetzt den verstaubten Gitarrenkoffer vom Dachboden holen: Am 28. Oktober treffen sich ehemalige Bandmitglieder, um alte Zeiten wieder aufleben zu lassen - nach dem Motto: "Wer beatet noch in seinem Musiker-Herzen?" Von Alexandra Rottmann