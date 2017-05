Schulfest am Samstag: Krefelder Waldorfschule wird 70

Schulfest am Samstag

1947 wurde die Freie Waldorfschule Krefeld als siebte Waldorfschule bundesweit eröffnet. Das wird am Samstag von 10 bis 15 Uhr gefeiert.

Lilli Speck-Hecker schenkte dem seinerzeit neu gegründeten Schulverein ihr Elternhaus "Eicheck" an der Kaiserstraße 61 in Bockum zusammen mit einem Morgen Grund.

Am 29. April 1947 begann der Unterricht in der Eicheck-Schule mit 98 Kindern in zwei ersten Klassen und einer zweiten Klasse. Im Laufe der 70 Jahre wurde die alte Speck-Villa mehrmals erweitert.

Besucher am Samstag erleben viele kleine und größere Präsentationen und Veranstaltungen der unterschiedlichen Klassen und der Schulgemeinschaft. Für die Verschnaufpausen zwischendurch gibt es Kaffee, Kuchen und vieles mehr.

Das besondere Anliegen der Waldorfpädagogik ist, sich vor allem an der Entwicklung des Kindes und Jugendlichen zu orientieren.