Sonntag geht's los: Krefelder Stadtradeln startet wieder

637 Radelnde in 50 Teams stehen für das Krefelder Stadtradeln bereit, um mehr Fahrrad zu wagen, das Auto einmal mehr stehen zu lassen. Am Sonntag fällt der Startschuss.

Stärkste Teams sind kurz vor dem Start die Alte Samtweberei mit 55, Fischeln radelt mit 48 und das SWK-Team mit 31 Radelnden. Highlights sind der Stadtradelauftakt heute um 11 Uhr vor der Fabrik Heeder mit der 35 Kilometer-Tour Tour zur Cloerather Mühle und zur Niers.

Am 2. Juli sind die Krefelder natürlich beim Niederrheinischen Radwandertag dabei, und am 9. Juli steht eine Tour zur Partnerstadt Venlo an (Start 9 Uhr ab VHS Krefeld, 76km)



Anmeldungen laufen über www.stadtradeln.de. Teilnehmer gründen Teams oder schließen sich einem bestehenden an. Die zurückgelegten Kilometer tragen sie im persönlichen Radelkalender ein.