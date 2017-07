Gänsehaut garantiert: KönigPalast wird wieder schottisch

Dudelsackklänge und keltische Tänze: Am 30. September zieht erneut die Musikschau Schottland im KönigPalast ein: Eine der weltweit größten schottischen Indoor Musikproduktionen. Karten im Vorverkauf gibt es im Mediencenter am Ostwall/Rheinstraße 76.



"Was für eine grandiose Show….. es war ein unvergessener Abend für uns" - Die Fan-Post auf Facebook ist die beste Werbung für die Schottland-Musikschau. Das musikalische Großereignis macht am Samstag, 30. September, wieder Station im Krefelder KönigPalast.



Mehr als 200 Künstler werden vor der Kulisse eines schottischen Hochland-Schlosses mit ergreifenden Balladen, fröhlichen Tänzen und mitreißenden Dudelsackklängen schottisches Lebensgefühl an den Niederrhein bringen. Aber nicht nur traditionelle Lieder aus Schottland, auch aus Kino und Charts bekannte moderne Songs werden aus den Instrumenten schallen.



Den Startpunkt setzt der Song "Highland Cathedral", der traditionell erklingt, wenn zu Beginn der Show alle Musiker und Tänzer in Uniform aufmarschieren und die Kanone abgefeuert wird - ein grandioses Bild.

Legendäre Hits wie "Amazing Grace" und "Mull of Kintyre" gehören zu dem über dreistündigen Abendprogramm, das locker mehrere tausend Besucher in Deutschlands große Eventhallen zieht (zwischendurch gibt es eine Pause). Sehr bekannt ist auch der Klassiker "When the Pipers Play", der hier gekonnt von Marian Beerten intoniert wird.



Die 45 Tänzer des Show-Balletts reißen bei ihren Tanz- und Steppeinlagen, die dem irischen "Riverdance" ähnlich sind, die Besucher mit. Das ca. 30-köpfige Orchester, die Castle Band, besteht aus Keyboard/Synthesizer, Gitarre, Schlagzeug, Bass, Geigen und Blasinstrumenten.



Die Bühnen-Deko, das Castle, ist weltweit einzigartig und wird mit mehreren Groß-Lkw transportiert. Es erzeugt das Gefühl, mitten in den Highlands von Schottland zu sein. Den Abschluss jeder Show bildet eine Kanonensalve, gefolgt von beeindruckender Pyrotechnik. Standing Ovations sind den Künstlern danach gewiss.

Es verspricht verspricht ein Abend mit großartiger Musik und einer erlebnisreicher Show zu werden – eine Reise in die magische Welt des Dudelsacks in den Schottischen Highlands.

Tickets kosten 42, 52 und 62 Euro. VIP-Tickets mit Catering im Business-Club kosten 99,50 bis 117 Euro. Man bekommt sie u. a. im Mediencenter am Ostwall/Ecke Rheinstraße 76.