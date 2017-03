Samstag, 1. April Die City feiert den Frühling FOTO: jps FOTO: jps 2017-03-28T16:04+0200 2017-03-28T16:02+0200

Am Samstag soll es in Krefeld 17 Grad warm werden. In der City stehen alle Zeichen auf Frühling: Am 1. April wird nämlich der "Krefelder Frühling!"

gefeiert. Dabei werden 10.000 Tulpen verteilt.