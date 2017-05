Am Pfingstwochenende werden wieder 40.000 bis 50.000 Besucher zum traditionellen Flachsmarkt auf Burg Linn erwartet. Das Konzept hat sich als erfolgreich erwiesen: Ritterspiele, Verkaufsstände - und altes Handwerk hautnah. Von Jan Popp-Sewing



"Das Besondere beim Flachsmarkt ist, dass es keine reine Verkaufsveranstaltung ist: Alle Handwerker führen ihr Handwerk auch vor. Somit gibt es viel zu sehen und zu erleben", sagt Flachsmarkt-Organisator Alexander Raitz von Frentz.

Offiziell wird der Flachmarkt am Pfingstsamstag um 11.30 Uhr in der Vorburg durch Siegfried Schrempf, Ehren-Vizepräsident der Handwerkskammer, eröffnet. Für mehr Aufsehen dürfte allerdings die Ankunft des Kurfürsten sorgen. Dieser zieht am Samstag, um 11.45 Uhr mit großem Gefolge durch Linn zur Vorburg.

Die Besucher erwartet wieder ein großes Lager von Händlern, Rittern, Gauklern und Sängern - und wie immer die Wettbewerbe der Ritter. 28 Handwerker sind in diesem Jahr neu dabei. Die Organisatoren sehen den Flachsmarkt übrigens nicht als- "Mittelaltermarkt", sondern sprechen lieber von einem Erlebnismarkt.

Die Post gibt zum Flachsmarkt auch wieder eine Sonderpostkarte mit Sonderstempel heraus, die man auf dem Gelände erwerben kann.

In diesem Jahr ist erstmals während des Flachsmarkts das Archäologische Museum, Rheinbabenstraße 85, mit seinen interessanten Krefelder Funden für Besucher geöffnet.

Die Flachsmarkt-Organisatoren empfehlen die Anreise mit Bus und Bahn, da die extra ausgeschilderten Parkplätze in Linn erfahrungsgemäß schnell besetzt sind. Die Straßenbahn- linie 044 fährt vom Hauptbahnhof bis vor die Tore des Flachsmarkts.

Ebenso verkehrt die Buslinie 059 im verkürzten Takt zwischen Uerdingen und Linn.



(Extra-Tipp Krefeld)