Übergabe am 1. April Berliner Kabarettist Lars Redlich holt Krefelder Krähe

Die Krähe geht nach Berlin: Kabarettist Lars Redlich - bekannt durch seine Solo-Comedy-Show "Lars But Not Least!" - hat den begehrten Kabarettpreis gewonnen. Die Preisverleihung findet am 1. April im Stadtwaldhaus statt.