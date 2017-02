Altweiber-Party in der Burg mit Live-Acts und Top-DJ’s

Die offizielle Altweiber-Party des Comitees Crefelder Carneval (CCC) steigt am Donnerstag, 23. Februar in der Königsburg. Die jecken Gäste dürfen sich auf Top-DJ`s und Live-Acts freuen. Wir verlosen Tickets.

Von Jörg Zellen

Die Krefelder Narren-Hochburg an Altweiber heißt Königsburg. Das Comitée Crefelder Carneval lädt auch in diesem Jahr wieder zum bunten Treiben auf vier verschiedenen Ebenen ein. Man muss kein echter Jeck sein, um bei der wohl größten Altweiber-Party der Stadt mitzufeiern. Neben klassischen Karnevals-Hits werden auch Schlager sowie Chill out- und die beliebten Burgsounds zu hören sein.

Tickets zum Preis von zehn Euro (Mindestverzehr beträgt fünf Euro) gibt es übrigens im Mediencenter Krefeld, Rheinstraße 76/Ecke Ostwall. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 13 Euro. Die Einnahmen der Altweiber-Party kommen der Finanzierung des Rosenmontagszuges zu Gute.



Getreu dem Motto "Die Mischung macht's" legen an Altweiber in der "Königin der Nacht" Top-DJ`s wie DJ Toto, David Bulla, Patrick Niesters sowie DentalBeats auf. Als Special Guests werden die Stimmungssänger Rick Arena, Sam Fiesta sowie Krefelds Ex-Prinz Siggi Rose erwartet.

Sie werden den närrischen Gästen mit ihren bekannten Stimmungs-Hits kräftig einheizen.

Ebenfalls zugesagt hat das Krefelder Prinzenpaar Dieter I. und Britta I. samt ihrer Minister. Natürlich werden sie auch ihren Karnevalshit ""Suo es Krie-ewel" singen.

Der Stadt Spiegel verlost 5 x 2 Eintrittskarten für die Altweiber-Party in der Königsburg. Möchten Sie in der "Königin der Nacht" feiern, dann senden Sie uns bis Montag, 20. Februar, eine E-Mail mit dem Stichwort "Altweiber-Party" an folgende Adresse: gewinnspiel@stadt-spiegel-krefeld.de. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.