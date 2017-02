Am Sonntag startet um 13.11 Uhr der große Zug durch Uerdingen. Los geht es auf dem Siemensparkplatz. Es werden wieder Zehntausende Zuschauer am Straßenrand erwartet. Von Jan Popp-Sewing

Mit rund 1000 aktiven Teilnehmern ist der Karnevalszug durch Uerdingen das größte Ereignis des Jahres im Stadtteil. Die Gruppen und Wagen sammeln sich auf dem Siemensparkplatz (Friedensstraße).

Der Uerdinger Zugweg

Nach dem Start um 13.11 Uhr geht es die Friedensstraße entlang und nach rechts in die Parkstraße. Der weitere Zugweg: Topstraße, Körnerstraße, Kastanienstraße, Hochstadenstraße, Westerburgstraße, Nikolaus-Groß-Straße, Traarer Straße, Am Röttgen und dann über Kurfürstenstraße und Am Wallgraben zu Ober- und Niederstraße, wo sich der Zug auflöst.

Man darf gespannt sein, welche lokalen Motive die Wagen zieren werden. Im Stadtteil wird gemunkelt, dass der Abbau des Bayer-Kreuzes ein Thema sein könnte...

Höhepunkt des Zuges ist der Vorbeizug des neuen Prinzenwagens mit dem Uerdinger Prinzenpaar. Dank der Unterstützung der Sparkasse konnte der neue Wagen prunkvoll gestaltet werden - die Karnevalisten haben das Gefährt übrigens einem närrischen Verein aus Werne abgekauft und für die Uerdinger Anforderungen umgebaut, berichtet Christopher Wienes, Geschäftsführer-des Karnevalszug-Verein Uerdingen (KZV).

Neu in diesem Jahr ist das verschärfte Sicherheitskonzept. So sind Querstraße zum Zugweg mit Containern und Lkw blockiert: Außerdem bestehen diverse Halteverbote entlang der Strecke, die auch für Anwohner gelten. Das dürfte die Feiernden aber kaum stören.

Im vergangenen Jahr wurde der Tulpensonntagszug am Straßenrand von rund 80.000 Zuschauern verfolgt.

Die After-Zug-Party

Um 16.11 Uhr steigt der nächste Höhepunkt des Uerdinger Karnevals: Die große After-Zug-Party im Festzelt auf dem Marktplatz. Der Vorverkauf der begehrten Karten beginnt heute um 12 Uhr am Festzelt.

Nun hoffen die Karnevalisten auf gutes Wetter - dann steht dem großen Zugspaß in Uerdingen 2017 eigentlich nichts mehr im Wegen...

Wo gibt's Bilder zu sehen?

Fotos vom Uerdinger Karnevalszug gibt es anschließend auf

www.mein-krefeld.de