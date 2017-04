Verkaufoffene Geschäfte und mobiles Gewinnspiel: Sonntag drehen die Hülser am Rad

Am Sonntag, 9. April, gibt es in Hüls etwas zu gewinnen. Die Geschäfte sind am Nachmittag verkaufsoffen. Von Ernst Müller

Am kommenden Sonntagnachmittag lacht in Hüls das Glück. Aktive Mitglieder des Werberings sind mit einem mobilen Glücksrad unterwegs. Sie machen überall im Ort Halt, wo Menschen stehen und auf das Glück warten. Besonders die Kinder drehen erfahrungsgemäß gerne am Glücksrad. Das sollen sie auch. Denn der Werbering hat für die Teilnehmer hübsche Preise ausgeschrieben. Kleine Präsente, die Freude machen.

Einmal "am Rad drehen" kostet 50 Cent. "Mit dem Erlös unterstützen wir die Hülser Ferienspiele", erklärt Vorstandsmitglied Klaus-Dieter Ohlig den guten Zweck der Aktion.



Anlass der Aktion fahrendes Glücksrad ist der verkaufsoffene Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr halten am kommenden Sonntag, 9. April, die Hülser Einzelhändler ihre Geschäfte offen.

Da können sich alle Besucher von der Vielfalt der Geschäftswelt in dem malerischen Ort überzeugen. Zum Auftakt des Frühlings laden die Händler ihre Kunden und die Besucher von außerhalb zu einem entspannten Bummel ein.

Gastronomie, Kultur und Spiel

Dabei bietet sich natürlich auch eine Rast in der gemütlichen Gastronomie des hübschen Ortes an, bei schönem Wetter bevorzugt unter freiem Himmel; sei es auf offener Bühne des Marktplatzes oder zurückgezogen im geschützten Atriumhof. Die Hülser Cafés und Restaurants bieten alles.

Und dann gleich noch ein bisschen Kultur als Sahnehäubchen eines schönen Sonntagnachmittags? Bitte sehr: das Heimatmuseum an der Konventstraße hat wieder von 15 - 17 Uhr geöffnet. Durch die Heimatstuben gelangt man auch in die angrenzende Konventkirche. Eine Entdeckung: Denn dies ist die älteste Kirche von Hüls, eigentlich die Kapelle eines ehemaligen Frauenklosters. Es wurde Ende des 14. Jahrhunderts erbaut und 1806 von Napoleon aufgehoben. Die historisch bedeutsame Kapelle mit dem beeindruckenden Chorgestühl wurde in den letzten Jahren liebevoll restauriert. Vor allem stechen die modernen Fenster des Glasmalers Hubert Spierling optisch hervor.

Oder lieber Sport und Spiel für die Kinder? Da bietet sich doch gleich der Stadtpark an mit seinem neuen Trimm-Parcours, dem Spielplatz für die Kleinen und dem Blick auf die Hülser Burgruine.



Hüls ist eben vielfältig. Hier kann sich die ganze Familie verlustieren. Nicht umsonst nannte der ehemalige Oberbürgermeister Dieter Pützhofen den Ort bewundernd "das Juwel Krefelds".