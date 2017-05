Zu einem Tag der offenen Tür lädt das neue Seniorenheim am Hölschen Dyk ein. Von der Redaktion

Das neue Seniorenheim mit angegliederter Kita am Hölschen Dyk ist fertig und bezogen. Deshalb lädt der Betreiber, der Neukirchener Erziehungsverein, zu einem "Tag der offenen Tür" ein.



Dieser findet am kommenden Freitag, 5. Mai, statt. Beginn: 14.30 Uhr.

Die Besucher sind eingeladen, die Senioreneinrichtung und die im gleichen Gebäude untergebrachte Kita "Zaubersterne" kennenzulernen.



Mitarbeiter bieten halbstündliche Führungen an. Für Kaffee und Kuchen wird ebenfalls gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Im offiziellen Teil sprechen Oberbürgermeister Frank Meyer und der Hülser Bezirksvorsteher Hans Butzen Grußworte. Pfarrer Paul Jansen und Pfarrerin Doerthe Brandner halten eine ökumenische Andacht. Das Schlusswort spricht Andreas Riebe-Beier, Geschäftsführer des Altenhilfeverbundes im Neukirchener Erziehungsverein.



Der 1845 von Pfarrer Andreas Bräm gegründete Neukirchener Erziehungsverein gehört zu den größten deutschen Kinder- und Jugendhilfeträgern. In zehn Bundesländern betreut er zusammen mit der Tochtergesellschaft Paul Gerhardt Werk rund 2500 junge Menschen – in stationären Einrichtungen, in Schulen und mit ambulanten Hilfeangeboten.



In der Alten- und Behindertenhilfe ist der Erziehungsverein ebenfalls tätig, betreibt Senioreneinrichtungen und Wohnheime und bietet ambulante Betreuung an. Rund 1900 Beschäftigte arbeiten insgesamt in den verschiedenen Bereichen des diakonischen Unternehmens.



Ein Berufskolleg für angehende Erzieher und eine Ausbildungsstätte für Diakone gehören ebenso dazu wie eine Fortbildungsakademie. Seine Bekanntheit verdankt der Erziehungsverein auch dem Neukirchener Kalender, einem dem erfolgreichsten Andachts- und Meditationskalender im deutschen Sprachraum.