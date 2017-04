Seifenkistenrennen startet am 3. September

Am ersten Sonntag nach den Sommerferien, 3. September, rasen wieder die Seifenkisten den Hülser Berg hinunter. Teilnehmen können Kinder ab zehn Jahren, Familien, aber auch Gruppen. Ab sofort ist Anmeldestart.

Die Piste am Hülser Berg ist wie gewohnt rund 500 Meter lang und enthält eine anspruchsvolle S-Kurve, die Anforderungen an Lenkung und Bremsen stellt.

Deshalb findet vor dem Start eine technische Abnahme der "Kisten" statt. Neben der normalen Wertung, wo es nur um Tempo geht, gibt es außerdem die "JUX-Wertung", bei der eine Jury die Originalität der Seifenkiste und das "Outfit" der Fahrer bewertet.

Technische Unterstützung beim Bau einer Seifenkiste gibt es im Freizeitzentrum Süd an der Kölner Straße. Bei Fragen zu Steuerung, Achseneinbau und vielem mehr sind FZ-Leiter Martin Gabriel und seine Kollegen unter Telefon 02151 398844 oder per E-Mail an info@fzsued.de zu erreichen.

Weitere Informationen zum Seifenkistenrennen gibt es bei Organisatorin Silke Wintersig vom Fachbereich Jugendhilfe unter Telefon 02151 863276 oder per E-Mail an silke.wintersig.@krefeld.de.

Der Anmeldebogen ist im Veranstaltungskalender des Familienportals unter www.krefeld.de/famlienportal zu finden.