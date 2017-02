Jetzt ist es auch in Hüls soweit: Narren haben das Rathaus gestürmt. Wie konnte es dazu kommen? Wir haben die Bilder.

Hilfesuchend hatte sich Bezirksvorsteher Hans Butzen an die Bezirksvertretung sowie die Mitarbeiter des Hülser Rathauses gewandt: Ihm sei zu Ohren gekommen, dass das Hülser Narrenvolk unter Anführung von Prinz Christian I. und Prinzessin Helene I. am Samstag das Hülser Rathaus zu stürmen gedenke.

Ganz allein könne er den Verwaltungstempel gegen die geballte Narrenkraft nicht verteidigen. Alle Mitstreiter seien also aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten, dass das Rathaus in Händen der legitimen Mächtigen bleibe. Zwar folgten zahlreiche Schreibtischhengste solidarisch seinem Hilferuf. Doch als Prinz Karneval tatsächlich seine Drohung wahr machte und sein Narrenvolk gnadenlos gegen die Bleistifthochburg anrennen ließ, da rutschten den Bezirksvorsteherunterstützern dann doch die Herzen in die Hosen.

Zum Glück erwiesen sich die Jecken als huldvolle Sieger und ließen die Unterlegenen fröhlich mitfeiern. Diese hatten das Scharmützel schnell vergessen, als sie so wohlwollend ins Jeckenvolk aufgenommen wurden. Und so ist Hüls jetzt fest in Jeckenhand. Breetlook!