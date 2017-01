Beteiligen Sie sich am Tipp-Spiel: Hüls: Wer ist der "Prinz elect"?

Wer wird in Hüls neues Prinzenpaar? Der Stadtspiegel erlaubt sich eine versteckte Spurenlegung.

Eigentlich hätte man sich schon im Frühling darum kümmern müssen, wer neues Prinzenpaar wird. Aber der Sechserrat hat sich mit der Auswahl wieder mal Zeit gelassen. Erst als die Tage dunkler wurden, kletterte in der Dämmerung ein führendes Mitglied, das nicht genannt sein will, verschämt über den Nachbarzaun und fragte beim "Prinzen elect" schüchtern an. Der hatte zunächst einige Vorbehalte, sagte schließlich aber doch zu. Zu verdanken ist die positive Entscheidung nicht zuletzt der künftigen Prinzessin. Sie ist es gewohnt, praktische Lösungen herbeizuführen. Zudem hat sie den nötigen Abstand und sieht die Dinge aus der Perspektive der Distanz.



Als die Signale auf Grün standen, setzte man sich unter wahrender Geheimhaltung in größerem Kreise zusammen. Die Parteien nahmen separiert an den gegenüberliegenden Enden des Küchentisches Platz. Fragen der Organisation galt es zu klären. Die Runde war sich schnell einig, dass dieser Karneval ganz besonders spritzig ablaufen soll. Nicht zuletzt das junge Volk, das schließlich die Zukunft des Brauchtums bildet, soll sich in den ausgelassenen Feiern und Veranstaltungen wieder finden. An einer guten Zukunft müssen alle Karnevalisten mitarbeiten, die Tollitäten natürlich vorneweg. Das ist eine Frage der Logik, aber auch des kühlen Rechnens. Der Hülser Karneval soll noch lange so fröhlich bleiben, wie wir ihn gewohnt sind.



Dafür, so darf man getrost vertrauen, hat der Sechserrat auch diesmal wieder die Voraussetzung geschaffen.



Wie ist es, liebe Leser: haben Sie das neue Prinzenpaar erraten? Dann geben Sie doch Ihren Tipp ab. Und zwar auf der Homepage des Sechserrates unter

www.sechserrat.de

Dort ist eine eigene Rubrik eingerichtet, in der man seiner Vermutung Ausdruck verleihen kann.

Bald wird das Geheimnis gelüftet: auf der feierlichen Proklamation am Samstag, 28. Januar, im Heinrichsstift. Dann hat alles Rätseln ein Ende.