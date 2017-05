Nach etwa einjähriger Bauzeit und einer Phase der Eingewöhnung ist jetzt das neue Seniorenzentrum Bonhoeffer-Haus des Neukirchener Erziehungsvereins in Krefeld-Hüls offiziell eröffnet worden. Von der Redaktion

Es löst das Dreikönigenhaus ab, das viele Jahre eine gute Adresse für pflegebedürftige Menschen in der Innenstadt war. Bei der Eröffnungsfeier in der Kapelle des benachbarten Helios Klinikums zeigten sich die Gäste begeistert.

Mit dem neuen Haus in grüner Umgebung sowie hellen, freundlichen Einzelzimmern, Appartements und offenen Wohnbereichen erfüllt der Neukirchener Erziehungsverein alle zeitgemäßen Standards moderner stationärer Altenpflege. Für viele Hülserinnen und Hülser sei mit dem Bonhoeffer-Haus nun eine wohnortnahe Versorgung möglich geworden, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer und zitierte einen bekannten Text des Namensgebers Dietrich Bonhoeffer: "Von guten Mächten wunderbar geborgen". Ein schöneres Motto für das Gebäude könne es nicht geben.

Die älteren Menschen könnten nun in ihrem "Veedel" und in der Nähe ihrer Angehörigen bleiben. Insgesamt sei man in Krefeld jetzt in der guten Situation, dass trotz der demographischen Entwicklung der Bedarf an Pflegeplätzen auf mittlere Sicht gedeckt sei.

Siegmund Ehrmann MdB, Präses des Neukirchener Erziehungsvereins, dankte allen, die an der Realisierung des neuen Seniorenzentrums beteiligt waren. Auch der nicht alltägliche Umzug der Bewohner des Dreikönigenhauses nach Hüls habe dank vieler Helfer reibungslos funktioniert. Über die Wahl des Namens für das neue Haus – ein ausdrücklicher Wunsch von Heimleiterin Angela Prietz und ihrer Mitarbeiter – freue er sich besonders, so Ehrmann. Dietrich Bonhoeffer sei in seinem Widerstand gegen die Willkürherrschaft des NS-Regimes auch heute noch ein Vorbild.

Gebete und Texte von Dietrich Bonhoeffer hörten die Gäste auch in einer ökumenischen Andacht, mit der die Eröffnungsfeier begonnen hatte. Gestaltet wurde die Andacht von Pfarrer Paul Jansen (Katholische Pfarrgemeinde St. Cyriakus Hüls) sowie Pfarrerin Doerthe Brandner (Evangelische Kirchengemeinde Hüls) und Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein (Direktor des Neukirchener Erziehungsverein).

Der Hülser Bezirksvorsteher Hans Butzen nannte es einen "Glücksfall", dass der Neukirchener Erziehungsverein Träger des neuen Seniorenzentrums geworden sei. Im Namen der Hülser Bevölkerung überreichte er eine Willkommensurkunde und einen alten Hülser Teller aus seinem Familienbesitz an Heimleiterin Angela Prietz.

Insgesamt verfügt das Haus über 90 Plätze, darunter sechs Appartements für Ehepaare. Zehn Plätze sind für die Kurzzeitpflege vorgesehen. 60 Bewohner waren im November vergangenen Jahres aus dem Dreikönigenhaus mit nach Hüls gezogen. Ein kleiner Teil der ursprünglich 72 Bewohner in der Innenstadt zog ins Gerhard-Tersteegen-Haus an der Virchowstraße, das ebenfalls vom Neukirchener Erziehungsverein betrieben wird.

Entwickler und Investor des neuen Hauses, das rund zehn Millionen Euro gekostet hat, war die First-Retail-Gruppe aus Bielefeld, Bauherr die RP-Finanz GmbH Co. Am Königspark Krefeld, Bielefeld. Die Pläne stammten von den Architekten Pappert + Weichynik, ebenfalls aus Bielefeld. Dem Bonhoeffer-Haus organisatorisch angegliedert ist eine Tagespflege für Senioren in Krefeld-Gartenstadt, die bereits seit 2015 in Betrieb ist.

45 Mitarbeiter beschäftigt der Erziehungsverein im Bonhoeffer-Haus – in Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik, Therapie, Betreuung und Sozialarbeit. Aktueller Personalbedarf besteht vor allem in der Pflege. Das Haus bietet deshalb auch Orientierungspraktika für Schulklassen sowie Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst an.

Im gleichen Gebäudekomplex hat auch die dreigruppige bilinguale Kindertagesstätte des Duisburger Vereins "Zaubersterne" ihren Betrieb aufgenommen. Die Kinder haben die Senioren schon einige Male besucht, in der Weihnachtszeit mit ihnen Plätzchen gebacken und zu Ostern Eier bemalt. Bei der Eröffnung sangen sie zur Freude der Gäste ein gemeinsames Lied mit den Bewohnern.