Burgfest muss wegen maroder Brücke ausfallen: CDU kritisiert schleppende Sanierung

Das Hülser Burgfest muss dieses Jahr ausfallen. Grund ist die marode Brücke. Von der Redaktion



Der Hülser Sportverein HSV hat das Burgfest abgesagt. Denn die Sanierung der maroden Brücke kann nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten werden sich schätzungsweisebis Ende des Jahres hinziehen.



Die Absage nimmt die Hülser CDU zum Anlass, Kritik am Prozedere zu üben. Timo Kühn, CDU-Fraktionschef in der Hülser Bezirksversammlung: "In der Vergangenheit wurde trotz einiger Probleme immer eine Lösung gefunden. Insbesondere dem ehemaligen Oberbürgermeister Gregor Kathstede war es zu verdanken, dass das Brückenfest durchgängig stattgefunden hat. Es ist zu bedauern, dass weder der OB noch der Bezirksvorsteher hier für eine Lösung im Juli sorgen wollen, und das Burgfest in diesem Jahr Jahr erstmals nach 41 Jahren nicht stattfindet".



Laut Aussage der Stadtverwaltung kann vor dem 1. Juli nicht mit der Sanierung begonnen werden. Timo Kühn kritisiert: "Es ist schon überraschend, dass eine Summe von 40.000 Euro bei einem Haushalt von über 800 Millionen Euro nicht anderweitig vorfinanziert werden kann. Auch hätte der Zeitpunkt für die Arbeiten anders mit den Vereinen abgestimmt werden können". mahnt Kühn an.



Die CDU hatte in der Bezirksvertretung zudem angeregt, die bisherige Brücke zu verbreitern oder eine zweite untergeordnete Brücke zu errichten. "Wir würden es begrüßen, wenn hier dem Wunsch des Hülser SV entsprochen wird, damit bei Veranstaltungen mehr Besucher auf das Burggelände dürfen", erklärt Kühn.